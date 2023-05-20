“لا أبهى من أبها”.. إطلالات خلابة و7 متنزهات أكثرا تميزا على ارتفاع 3000 متر (صور)

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تتردد مقولة “لا أبهى من أبها ولا عسير في عسير” لأنها ربما هي المنطقة الوحيدة في المملكة التي تجمع الصحراء،والجبال الخضراء،والساحل.

وحصدت أبها عام 2017 أجمل عاصمة للسياحة العربية، وذلك لما تتمتع به المدينة من طبيعة ساحرة وأجواء معتدلة طوال السنة.

ارتفاع المتنزهات في أبها:

وتصل ارتفاع المتنزهات إلى 3000 متر فوق سطح البحر، حيث تسكن متنزهاتها بين الضباب والمطر، موفرة أجمل الإطلالات الخلابة، وخيارات الترفيه التي تناسب معظم أنواع الرحلات.

ونقلت وسائل إعلام عن موقع “visitsaudi” أبرز متنزهات مدينة أبها، ومنها:

متنزهات أبها:

1-متنزه الهضبة بالمحارث

يعتبر أحد أكثر متنزهات المدينة سكينة وهدوءًا، وطبيعته تلك مناسبة للتأمل والاسترخاء.

ويقع المتنزه شرق مدينة أبها وفي أحد مرتفعاتها التي تسمح بمشاهدة بانورامية للطيور الجارحة، ويعد موقعًا مناسبًا لرياضة التسلق.

2- متنزه عسير الوطني

يعد الأكثر تميزًا في المملكة، حيث يقع على بُعد 10 كلم عن وسط أبها، وفيه تقام العديد من الأنشطة الترفيهية.

ويمكن أيضا مراقبة 300 نوع من الطيور المختلفة، بعضها لا يوجد إلا في منطقة عسير.

3- متنزه مطار أبها

يقع بالقرب من مطار أبها وبعض أبرز فنادق المدينة، كما يقترب من مدينة أبها العالية، بمساحةٍ شاسعة من المسطحات الخضراء يتوسطها مجرى مائي، تعلوه ثلاثة جسور خشبية.

أيضا يتميز بوجود مرافق تحاوط الجلسات المتنوعة، ومنطقة للمطاعم والمقاهي المتعددة.

4- متنزه سد أبها

يتميز متنزه سد أبها بالجمع بين الطبيعة الخلابة، وبين تطور مساحاته وحداثة خدماته.

كما يمكن اصطحاب العائلة لقضاء وقت ممتع بأحد العروض الترفيهية، ودعوة الأصدقاء لتجربة خيارات عديدة من المطاعم والمقاهي المتنوعة.

5- متنزه المسقي

تغطيه أشجار العرعر المعمرة بكثافة، وتنتشر عطورها بأرجاء المكان، بالإضافة إلى جمال الطبيعة الذي يجذب آلاف الزوار موسميا.

ويبعد المتنزه نحو 30 كم من مدينة أبها، ما يمنحه الطابع الريفي الفريد، وموقعه الممتد على حافة القمم الجبلية يمنحه إطلالة مميزة.

6- منتزه الحبلة السياحي

يمثل الطبيعة الفطرية للمنطقة في تكويناته الطبيعية وأشجاره الفارعة، حيث يضم العديد من التجارب الترفيهية.

7- متنزه المربع

يجمع بين كل ما هو تقليدي ومشوق، ويتميز بطبيعته الجبلية، ويوفر تجارب مشوقة عدة مثل التخييم وتجربة الطبخ في الهواء الطلق.

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