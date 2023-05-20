طقس اليوم.. هطول أمطار رعدية مع عواصف ترابية على 7 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

تُشير آخر الخرائط الجوية بأنه يُتوقع اليوم السبت، استمرار تأثر أجزاء عِدّة من شرق و وسط و جنوب غرب المملكة.

اضطرابات جوية تشمل 7 مناطق إدارية

وتوقع الخبراء، اضطرابات جوية تشمل 7 مناطق إدارية تترافق بفرص هطول أمطار رعدية بالإضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة.

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وحسب ” طقس العرب”، فإن ذات الخرائط تُشير بأن هُناك مؤشرات على تأثر المملكة،

الأسبوع القادم بموجة جديدة من الأمطار تشمل بها فرص الأمطار مناطق جديدة.

المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية في المملكة

كما يُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد نشاط السُحب الركامية فترة ما بعد ظهر و مساء السبت،

على المُرتفعات الجنوبية الغربية مُتمثلة بمُرتفعات شرق جازان وعسيرو الباحة وجنوب و شرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.

هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة

وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان للأودية و الشعاب.

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وتمتد تدريجياً الأمطار لأجزاء مُتفرقة من منطقة نجران والرياض إداريًا،

وبخاصة المحافظات الجنوبية منها بالإضافة إلى المنطقة الشرقية.

رياح هابطة مُثيرة للعواصف الغبارية

وتتركز كذلك على الأجزاء الجنوبية منها، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة و تترافق بحدوث الرعد،

وشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.

تراجع رقعة الأمطار مطلع الأسبوع القادم

ويُتوقع أن تتراجع رقعة نشاط السُحب الركامية على المملكة يومي الأحد و الإثنين، إذ تتركز حينها على المُرتفعات الجنوبية الغربية.

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وبخاصة مُرتفعات جازان و عسير وصولاً للباحة مع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة في تلك المناطق.

منخفض جوي علوي جديد يقترب من المملكة

ولكن تُشير المُخرجات الحاسوبية بأن هُناك منخفض جوي علوي جديد يقترب من المملكة النصف الثاني من الأسبوع القادم.

وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق الرطوبة المدارية، مما يؤدي إلى اتساع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة مُجددًا.