براتب 14 ألف ريال.. مجموعة تداول تُعلن بدء برنامج تطوير هؤلاء الخريجين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول عن بدء برنامج تطوير الخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى، براتب يصل -14 ألف ريال للخريجين.

وأوضحت أنه تم تصميم برنامج تطوير الخريجين لتطوير المهارات الخاصة بالخريجين في مجالات متنوعة.

وأضافت أن البرنامج يستهدف المرشحين الذين لديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير خارج الصندوق

* الراتب:

راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:

12350 ريال سعودي لدرجة البكالوريوس.

14000 ريال سعودي لدرجة الماجستير.

* المزايا والتعويضات:

1 – إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

2 – إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

3 – تأمين صحي للمتدربين وأسرهم “الزوج، الأطفال”.

4 – الاشتراك في مؤسسة التأمينات من قبل مجموعة تداول أو أحد الشركات التابعة.

* الشروط:

1 – التفرغ التام.

2 – أن يكـون المتقدم من أبناء المملكة.

3 – أن يكون المتقدم متمكن من اللغة الانجليزية.

4 – صُمم برنامج تطوير الخريجين لحديثي التخرج الذين لم يسبق لهم الانخراط في سوق العمل.

5 – عند إعداد طلبك، تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.

6 – درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات محلية أو دولية معتمدة و معادلة من وزارة التعليم خلال الــسنة الحالية أو الماضية كحد أقصى.

* الوثائق المطلوبة:

بطاقة الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

الشهادات المهنية “SOCPA, CME, CPA”، إن وجدت.

درجة اختبار اللغة الإنجليزية، إن وجد ” IELTS, TOEFL”.

درجة اختبار القدرات العامة – قياس- “اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية”.

* طريقة التقديم:

– التقديم سيكون من خلال الرابط أدناه: “برنامج تطوير الخريجين“.

– سيخضع الطلب للمراجعة و بعدها يتم الاختيار، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الرابط، ( اضغط هنا).