الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الإدارة العسكرية في أوكرانيا: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة
دمار هائل.. إجلاء المئات بعد انتشار حرائق الغابات في هذه الدولة
وتحرك عاجل.. شرطة الرياض تضبط مقيم مصري فعل هذا الأمر
لتشكيل مستقبلك.. أهم مراحل تقديم طلب ابتعاث في خطوات يسيرة
عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
“الخثلان” يفجر مفاجأة: يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة بشرط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الإدارة العسكرية في أوكرانيا: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

الإدارة العسكرية في أوكرانيا: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

الإدارة العسكرية في أوكرانيا: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة
٠٢:٥٢:١٧ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، عن دوي انفجارات في منطقة جيتومير تشيرنيهيف، معلومات أولية عن حريق في مبنى من 10 طوابق في منطقة دارنيتسيا بالعاصمة.

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية

وأشار إلى سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد اختراق طائرات مسيرة للدفاعات الجوية،

وسط سماع دوي انفجار في سماء المنطقة القريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

اندلاع حريق في حي دنيبرو في العاصمة

وأكد عمدة كييف سقوط حطام مسيرة أو صاروخ تسبب باندلاع حريق في حي دنيبرو في العاصمة،

مبينًا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لطائرات مسيرة روسية في أجواء العاصمة.

اقرأ أيضًا:

أمريكا توجه صدمة لأوكرانيا بشأن أخطر سلاح كانت تنتظره

وخلال مشاركته بالقمة العربية، أعلن الرئيس الأوكراني أنه ممتن لولي العهد لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأشاد بقرار الولايات المتحدة “التاريخي” بشأن دعم تشكيل “تحالف لتسليم طائرات” لأوكرانيا، مؤكدًا أن القتال متواصل من أجل استعادة أراضي بلاده.

أوكرانيا تشكر وساطة المملكة للإفراج عن الأسرى

وقدم الشكر للمملكة، على دورها في الوساطة من أجل الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين في الحرب، مشيرًا إلى أن شعبه لن يستسلم للمحتل الأجنبي.

اقرأ أيضًا:

بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب.. استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا 

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الأمن القومي الروسي أن تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو خطوة تخالف القرارات الدولية المتعلقة بتصدير السلاح،

لافتًا إلى أن تفجير جسر القرم وخط أنابيب الغاز نورد ستريم تم بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الإدارة العسكرية انفجارات قوية روسيا طائرات مسيرة كييف

مواد ذات صلة

المزيد
قبل أيام من انطلاق العام الدراسي.. توجيه عاجل من التعليم حول موعد الدوام

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي.. توجيه عاجل من التعليم حول موعد الدوام

٠٩:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
«أرامكو» تُبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري في الأحساء

«أرامكو» تُبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري في الأحساء

١١:٢٦ ص، الخميس، ٣١ مارس ٢٠١٦
جندي الأردن المُفرج عنه: فلسطين من البحر للنهر ولا أخشى «الصهاينة»

جندي الأردن المُفرج عنه: فلسطين من البحر للنهر ولا أخشى «الصهاينة»

٠٢:١٩ م، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
زيلينسكي يوجه خطابا شديد اللهجة إلى «الناتو»

زيلينسكي يوجه خطابا شديد اللهجة إلى «الناتو»

٠٩:١٠ م، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *