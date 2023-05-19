الإدارة العسكرية في أوكرانيا: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

تواصل – وكالات:

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، عن دوي انفجارات في منطقة جيتومير تشيرنيهيف، معلومات أولية عن حريق في مبنى من 10 طوابق في منطقة دارنيتسيا بالعاصمة.

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية

وأشار إلى سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد اختراق طائرات مسيرة للدفاعات الجوية،

وسط سماع دوي انفجار في سماء المنطقة القريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

اندلاع حريق في حي دنيبرو في العاصمة

وأكد عمدة كييف سقوط حطام مسيرة أو صاروخ تسبب باندلاع حريق في حي دنيبرو في العاصمة،

مبينًا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لطائرات مسيرة روسية في أجواء العاصمة.

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وخلال مشاركته بالقمة العربية، أعلن الرئيس الأوكراني أنه ممتن لولي العهد لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأشاد بقرار الولايات المتحدة “التاريخي” بشأن دعم تشكيل “تحالف لتسليم طائرات” لأوكرانيا، مؤكدًا أن القتال متواصل من أجل استعادة أراضي بلاده.

أوكرانيا تشكر وساطة المملكة للإفراج عن الأسرى

وقدم الشكر للمملكة، على دورها في الوساطة من أجل الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين في الحرب، مشيرًا إلى أن شعبه لن يستسلم للمحتل الأجنبي.

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في الوقت نفسه، أعلن مجلس الأمن القومي الروسي أن تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو خطوة تخالف القرارات الدولية المتعلقة بتصدير السلاح،

لافتًا إلى أن تفجير جسر القرم وخط أنابيب الغاز نورد ستريم تم بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية.