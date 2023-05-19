لتشكيل مستقبلك.. أهم مراحل تقديم طلب ابتعاث في خطوات يسيرة

تواصل – فريق التحرير:

جدد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تأكيده استمرار استقبال طلبات التقديم “طوال العام” للطلبة الراغبين في الابتعاث لجميع المراحل والتخصصات.

زيادة فرص القبول أمام الطلاب

وذلك في إطار زيادة فرص القبول أمام الطلاب، وتسهيل رحلتهم للحصول على قبول جامعي من إحدى المؤسسات المعتمدة في البرنامج؛ بما يتوافق مع أوقات التقديم لجميع دول الابتعاث.

الوزارة تدعو إلى زيارة موقع البرنامج

ودعت وزارة التعليم الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج؛ للتعرُّف على الشروط العامة والخاصة للابتعاث،

وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمجالات بحسب المسارات.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «التعليم» تعلن بدء التقديم في الابتعاث لعام 2023/ 2024

ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب.

والتأكد من توفير المستندات النظامية المطلوبة، ورفع طلب القبول من خلال نظام سفير.

مراحل تقديم طلب ابتعاث في خطوات يسيرة

فيما سيتم إصدار نتائج القبول خلال فترات مختلفة حسب بداية الدراسة للطلبة، حيث تتاح مراحل تقديم طلب ابتعاث في خطوات يسيرة، هي:

* الاطلاع:

– من خلال التعرف على مسارات الابتعاث والمجالات والجامعات المعتمدة.

* المسارات:

– باختيار مسار والابتعاث والتخصص في المجال المناسب.

* التقديم:

– من خلال التواصل مع المؤسسة التعليمية المعتمدة وتقديم طلب انضمام لها من خلال موقعها الرسمي.

اقرأ أيضًا:

الهيئة العامة للمنافسة تعلن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

وأشارت إلى أنه بعد حصول المتقدم على القبول من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

1 – طلب ابتعاث:

– من خلال التقديم بطلي ابتعاث من خلال الحساب الشخصي في نظام سفير.

2 – المستندات:

– رفع إشعار القبول والمستندات المطلوبة لإكمال إجراءات طلب الابتعاث.

3 – المتابعة:

– من خلال متابعة ما يستجد حول الطلب من خلال الحساب الشخصي في نظام سفير.