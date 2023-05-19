دمار هائل.. إجلاء المئات بعد انتشار حرائق الغابات في هذه الدولة

تواصل – واس:

أعلنت السلطات الإسبانية، أن قوات الطوارئ أجلت المئات من السكان بعد انتشار حرائق الغابات.

وأوضحت أن أطقم الطوارئ، أجلت نحو 600 قروي في غرب إسبانيا من منازلهم، بعد أن تسبب حريق بفعل فاعل في تدمير نحو ثمانية آلاف هكتار من الغابات.

من الصعب السيطرة على الحريق

وأضافت أجهزة الطوارئ الإسبانية أن الرياح القوية تجعل من الصعب السيطرة على الحريق في مناطق الغابات الكثيفة في لاسورديس وسييرا دي جاتا في منطقة إكستريمادورا.

بدوره أشار الحرس المدني إلى أن السلطات أجلت أشخاصاً من ثلاث قرى، وأغلقت ثلاثة طرق في المنطقة.

260 رجل إطفاء و165 جنديًا يحاولون إخماد الحريق

وأوضحت السلطات المختصة، أن نحو 260 من رجال الإطفاء و165 جنديًا يحاولون إخماد الحريق.

فيما تكافح عناصر الإطفاء بدعم من جنود، حريق غابات في غرب إسبانيا الجمعة أجبر مئات الأشخاص على إخلاء قرى مجاورة حسبما قال مسؤولون.

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وكشفت السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع منذ يومين قرب قرية بينوفراكويادو في منطقة إكستريمادورا ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمحاذية للبرتغال، أضرم بشكل “متعمد”.

حرق 3000 هكتار من الغابات والشجيرات

وأتى الحريق على حوالى 3000 هكتار من الغابات والشجيرات، وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم، وفق الحكومة المحلية.

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وتتوقع الأرصاد أن تظل الأحوال الجوية خطرة، وأن تهدأ الرياح الأحد وسط احتمالات بتساقط أمطار خفيفة في المنطقة.

400 مختصّ مدعومين من 14 طائرة إطفاء

ويبذل أكثر من 400 مختصّ مدعومين من 14 طائرة إطفاء، جهودا لإخماد النيران، وفقًا لوزارة الزراعة المحلية.

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يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا جفافًا بعد تسجيل أمطار دون المعدل على ثلاث سنوات متتالية، وتعرضت لعدد من حرائق الغابات هذا العام.

وما فاقم الجفاف موجة حر مبكرة على غير عادة في نهاية أبريل ترافقت مع درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي تُسجل عادة في الصيف، في معظم أنحاء البلاد.