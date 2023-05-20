عاجل.. رئيس أسواق العثيم يزف بشرى للمواطنين

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قال موفق مباره الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم، إن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 2.8 مليار ريال بفضل التوسعات المدروسة وهذه أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخ الشركة.

وأوضح مباره في مقابلة مع سي ان بي سي عربية، أن الشركة حققت في التأجير التسويقي نموا بنسبة 38%، مبينا أن ما يقارب 4.5% من الربح التشغيلي كان عن طريق التأجير التسويقي.

وبين أن الشركة ليس لديها أي قروض وتتمتع بسيولة قوية وبتدفقات نقدية إيجابية ساهمت بعد وضعها في ودائع شرعية بزيادة الأرباح، مبينا أنه إضافة إلى بيع بعض الأصول خلال العام الماضي هي مستمرة في الحصول على التدفقات النقدية الإيجابية من خلال الاستغلال الأمثل للنقد وتنفيذ التوسعات المستقبلية مما سيساعدها على النمو.

منافذ البيع

وأضاف أن الشركة لديها أكثر من 315 منفذ بيع داخل المملكة تشهد إقبالا كبيرا من العملاء، مشيرا إلى وجود نمو مستمر في عدد العمليات البيعية، وأن الشركة مستمرة في استغلال البنية التحتية الصلبة التي تتمتع بها ما انعكس على المصاريف التشغيلية.

وذكر أن الشركة لديها برامج لزيادة الكفاء مستمرة في تنفيذها، مبينا أنها تواكب كل تغيير في سلوك المستهلك وهي في تطور مستمر.

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