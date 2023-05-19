بعسير.. مشاهد غير مسبوقة للسيول التي جرفت السيارات وغمرتها بالكامل

تواصل – فريق التحرير:

في مشاهد تاريخية غير مسبوقة تساقط البرد بكثافة وعطل الحركة في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،

بلدية المحافظة وهي تستعمل المعدات الثقيلة لإزالة البرد الكثيف والمياه التي جرفت السيارات وغمرتها.

مشاهد تاريخية وغير مسبوقة.. تساقط البرد يعطل الحركة اليوم في #خميس_مشيط، وبلدية المحافظة تستعمل المعدات الثقيلة لإزالته، ومركز الأرصاد يبدأ في دراسة الحالة بشكل عاجل. – pic.twitter.com/Xy5DSxKwX9 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 19, 2023

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه بدأ في دراسة الحالة بشكل عاجل، للوقوف على أسباب تساقط الأمطار بغزارة مع كميات كثيفة من البرد.

أمطار ليلية غزيرة وبرد وسيول على عدة مناطق

ومع تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة تساقطت أمطار غزيرة على جنوب المملكة والرياض.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة،

مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير ذات الصور والفيديوهات المتداولة إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض إداريًا.

📍مشاهد تاريخية متداولة لسيول البرد تجرف السيارات في حي الوسام بـ #خميس_مشيط

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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وكذلك أجزاء من شمالها، بالإضافة إلى شمال المنقطة الشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد،

بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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