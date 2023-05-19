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النفط يتراجع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود
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النفط يتراجع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود

النفط يتراجع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود

النفط يتراجع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود
٠١:١٨:٥٠ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد أن تأزمت المفاوضات الأمريكية بشأن سقف الديون، ما جدد مخاوف الركود.

وعادت مخاوف تراجع الطلب على الطاقة بعد أن صرح متحدث باسم البيت الأبيض إثر انهيار المحادثات أن هناك خلافات حقيقية بين الطرفين بشأن قضايا الموازنة ولذلك ستكون المحادثات صعبة.

وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، ليهبط بمقدار إحدى عشرة منصة ليصل إلى 575 منصة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات “بيكرهيوز”.

وزير الطاقة

وعلى صعيد آخر، صرح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن تنسيق السعودية مع دول “أوبك بلس” من شأنه تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، ويساعد على تأمين الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.4% بما يعادل 28 سنتًا عند 75.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت خلال الجلسة عند 77.50 دولار، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%.

كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% أو 31 سنتًا، ليسجل 71.55 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع خلال الجلسة عند 73.40 دولار، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط تعاملات الجمعة

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