وتحرك عاجل.. شرطة الرياض تضبط مقيم مصري فعل هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تواصل الحرب على المخدرات والقبض على مهربيها وأنها لهم بالمرصاد في جميع أنحاء المملكة.

ضبط مقيم مصري فعل هذا الأمر

وأوضحت مكافحة المخدرات بالرياض، أنها ضبطت مقيم مصري لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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وأضافت أنها قبضت على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.