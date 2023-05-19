أمين مجلس التعاون: الدور المحوري للمملكة والجامعة العربية أسهم بنجاح القمة

تواصل – واس:

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بنجاح أعمال القمة العربية الـ32، والدور المحوري للمملكة وجامعة الدول العربية.

وأكد أن الدور المحوري للمملكة والجامعة العربية أسهم بنجاحها وما خرجت به من نتائج إيجابية للدول العربية.

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الجهود والإمكانات

والدعم الكامل والتسهيلات اللازمة التي قامت بها المملكة لاستضافة وتنظيم القمة العربية.

تضامن عربي لمواجهة التحديات والصعوبات

وأوضح أن اجتماع الدول العربية في هذه القمة وفي ظل ظروف حساسة لمناقشة القضايا المهمة التي تهم شعوبها ويعزز تعاونها الإقليمي، يؤكد حرصها على التضامن العربي لمواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها.

منصة حاسمة للتشاور والتعاون

وأضاف أن القمة العربية تمثل منصة حاسمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية،

وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومناقشة الموضوعات العالقة وتبادل الخبرات لما فيه خير لشعوب المنطقة.

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وبين أن نجاح القمة يعزز قدرة العالم العربي على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبه،

والعمل بشكل مشترك وتعاون وثيق لتحقيق أهدافه المشتركة.

مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية

فيما أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة طرحت خلال قمة جدة، مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية.

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وأوضح خلال المؤتمر الصحفي مع أمين عام الجامعة العربية بعد اختتام قمة جدة، أن المواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري.

دعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا،

وأضاف أن المملكة ستدعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، وأن الجامعة العربية ستعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

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وأشار على أن محادثات جدة بشأن السودان متواصلة، نبينًا في الوقت نفسه، أنه من المبكر الحديث عن انفراجة.

قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها

فيما قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إن القمة العربية في جدة قد حققت الهدف المطلوب منها.

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وأوضح أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية، نأمل أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها.

أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

وفي ختام القمة العربية، أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد.