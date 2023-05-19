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ماسك: زيادة مدة فيديوهات حسابات “تويتر” الموثقة إلى ساعتين
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ماسك: زيادة مدة فيديوهات حسابات “تويتر” الموثقة إلى ساعتين

ماسك: زيادة مدة فيديوهات حسابات “تويتر” الموثقة إلى ساعتين

ماسك: زيادة مدة فيديوهات حسابات “تويتر” الموثقة إلى ساعتين
٠١:١٧:٣٣ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه سيكون بوسع أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء في موقع  “تويتر” زيادة مدة الفيديوهات إلى ساعتين تقريباً. 

وكتب ماسك، في حسابه على “تويتر”: المشتركون بعلامة التوثيق الزرقاء سيكون بوسعهم تحميل فيديوهات تبلغ ساعتين، أي ما يوازي 8 غيغا بايت من حيث الحجم. 

الحسابات الموثقة

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات في الحسابات الموثقة في “تويتر” هي 10 دقائق، في حين أن الحسابات العادية في وسعها تحميل فيديوهات تبلغ مدتها دقيقتين و20 ثانية.

ومع دخول هذه الخدمة حيز التنفيذ؛ فإنها ستؤدي عملياً إلى تقويض مبادئ الإيجاز والاختصار التي ميزت بدايات الموقع عندما كانت التغريدة تنتهي بكتابة 140 حرفاً. 

ويعد هذا أحدث تعديل يعلن عنه ماسك على “تويتر”، منذ أن اشتراه العام الماضي بصفقة بلغت 44 مليار دولار؛ إذ كان أبرز التعديلات السابقة منح العلامة الزرقاء للمشتركين بمقابل مادي، وسحبها من الآخرين الذين حصلوا عليها في السابق إن لم يدفعوا الأموال.

 

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