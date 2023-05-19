التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح 21 وظيفة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت أنه لا يشترط الخبرة للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب بيطري “15 وظيفة – لحملة البكالوريوس”.

2 – مساعد طبيب بيطري “6 وظائف – لحملة الدبلوم”.

* الشروط والضوابط المطلوبة:

1 – أن يكون المتقدم مواطنًا.

2 – إجادة تامة اللغة الانجليزية.

3 – ضرورة إرفاق السيرة الذاتية.

4 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5 – ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

6 – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7 – أرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

* ملاحظة:

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق أجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.

* طريقة التقديم:

وبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/10/17هـ “الموافق 2023/05/07م” من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى اليوم السبت 1444/10/30هـ، الموافق (2023/05/20م).