التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح 21 وظيفة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت أنه لا يشترط الخبرة للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
1 – طبيب بيطري “15 وظيفة – لحملة البكالوريوس”.
2 – مساعد طبيب بيطري “6 وظائف – لحملة الدبلوم”.
* الشروط والضوابط المطلوبة:
1 – أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 – إجادة تامة اللغة الانجليزية.
3 – ضرورة إرفاق السيرة الذاتية.
4 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5 – ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
6 – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7 – أرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
* ملاحظة:
– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق أجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.
* طريقة التقديم:
وبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/10/17هـ “الموافق 2023/05/07م” من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى اليوم السبت 1444/10/30هـ، الموافق (2023/05/20م).