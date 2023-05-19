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التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
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التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة بوزارة البيئة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
٠١:١٦:٢٢ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح 21 وظيفة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت أنه لا يشترط الخبرة للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب بيطري “15 وظيفة – لحملة البكالوريوس”.

2 – مساعد طبيب بيطري “6 وظائف – لحملة الدبلوم”.

* الشروط والضوابط المطلوبة:

1 – أن يكون المتقدم مواطنًا.

2 – إجادة تامة اللغة الانجليزية.

3 – ضرورة إرفاق السيرة الذاتية.

4 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5 – ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

6 – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7 – أرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

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* ملاحظة:

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق أجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.

* طريقة التقديم:

وبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/10/17هـ “الموافق 2023/05/07م” من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى اليوم السبت 1444/10/30هـ، الموافق (2023/05/20م).

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أخبار السعودية الدبلوم حملة البكالوريوس مجال الطب البيطري وزارة البيئة وظائف خالية وظائف شاغرة

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