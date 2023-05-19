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حرب التكنولوجيا.. ميتا تعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ تويتر
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حرب التكنولوجيا.. ميتا تعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ تويتر

حرب التكنولوجيا.. ميتا تعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ تويتر

حرب التكنولوجيا.. ميتا تعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ تويتر
١٢:١٠:٠٩ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تعتزم شركة “إنستجرام” التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمز” إطلاق تطبيق قائم على النصوص يتنافس مع “تويتر”، بحسب تقرير.

ونقلت “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، أن الشركة المالكة لـ”فيسبوك” تتواصل مع المؤثرين وصناع المحتوى لقياس مدى اهتمامهم بتجربة إصدار مبكر من التطبيق، والذي سيتم دمجه مع تطبيق “إنستجرام”.

منصات التواصل الاجتماعي

ونشرت باحثة التسويق على منصات التواصل الاجتماعي “ليا هابرمان” لقطة شاشة من شكل التطبيق، وذكرت أنه قد يصدر بحلول شهر يونيو القادم، مضيفة أنه من الناحية التاريخية، فإن شركة “ميتا” تفضل أخذ عينات وإعادة إنشاء ميزات من تطبيقات أخرى وأدوات تابعة لجهات خارجية بناءً على ما يتوقعون أن يكون شائعًا لدى المستخدمين.

وأشارت “هابرمان” إلى أن “إيلون ماسك” تحدث عن تحويل “تويتر” إلى تطبيق لكل شيء، مع الكثير من الميزات إلى جانب المنشورات الإعلامية، لكن واستنادًا إلى سجل “ميتا” في الاقتباس من الأنظمة الأخرى، فمن المرجح جدًا أنهم سيحققون ذلك أولًا.

وكانت منصة “بلاتفورمر Platformer” قد ذكرت خلال شهر مارس الماضي أن الشركة المالكة لـ”واتساب” تستكشف إنشاء تطبيق يعتمد على النصوص.

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الكلمات الدلالية:
التواصل الاجتماعي تويتر مواقع التواصل ميتا

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