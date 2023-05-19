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كشفت وزارة التعليم، أنه تم إطلاق خدمة تتبع الرغبات لتحقيق أفضل رغبه لطالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات.

اعتماد حركة النقل الخارجي لعام 1444هـ

وأمس، اعتمدت الوزارة، إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

نظام نور

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

إجراءات النقل

كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.

رابط نتيجة النقل

ويمكن معرفة نتائج النقل الخارجي والاعتراض عليها من خلال الموقع الرسوي لوزارة التعليم،

45 % من المتقدمين

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية.

خطوات ترتيب الشرائح والاستعلام عن النتائج

وتزامناً مع إعلان وزارة التعليم لنتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1444هـ، انهالت التساؤلات عبر وسم “حركة النقل الخارجي”، عن خطوات الاستعلام عن النتائج.

ويمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور.

* خطوات الاستعلام عن النتائج

1- الدخول على نظام نور.

2- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.

3- الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

4- الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.

* خطوات ترتيب الشرائح

ويمكن ترتيب الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

1 – الدخول إلى شؤون المعلمين.

2 – الضغط على رغبات النقل الداخلي.

3 – انقر على كلمة “تعديل” في الجدول.

4 – تظهر الشرائح رتبها حسب المتاح ثم الضغط على حفظ.

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