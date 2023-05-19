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السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
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السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 30 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
٠١:١٧:٠٤ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 30 شوال 1444 هجرية، الموافق 20 مايو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

وحسب تقويم أم القرى، فإنه يؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:21 دقيقة،

بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:52، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:50 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 30 شوال 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:16

المدينة – 4:08

الرياض – 3:40

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:54

المدينة – 7:01

الرياض – 6:33

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:24

المدينة – 8:31

الرياض – 8:03

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أخبار السعودية الدمام المدينة تبوك تقويم أم القرى صلاة العشاء صلاة الفجر مكة المكرمة مواقيت الصلاة

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