10 مواصفات مميزة لسيارة “أوربان كروزر موديل 2023” (صور)

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أزاحت “تويوتا” الستار عن سيارة أوربان كروزر موديل 2023 وهي كروس أوفر مدمجة صغيرة الحجم تنافس بقوة في سوق المملكة

10 مميزات

والسيارة الجديدة تتميز بالعديد من المميزات:

1- تتوفر التويوتا أوربان كروزر في أسواقنا بطرازين GL وGLX – الطراز GL سعره 79٫005 ريال ما يعادل 21٫068 دولار.

2- الطراز الثاني GLX وسعره 88٫205 ريال ما يعادل 23٫521 دولار .

3- أبعاد السيارة تويوتا أوربان كروزر للطول الاجمالي 436.5 سم – أطول من الجيل السابق بـ 37 سم، والعرض 179.5 سم والارتفاع 164.5 سم.

4- طول قاعدة عجلاتها 260 سم- أطول من الجيل السابق بـ 10 سم، وارتفاعها أو خلوصها عن الأرض 21 سم.

5- هذه الأبعاد تعطي المصممين الإمكانية بتصميم الشكل الخارجي المطلوب مع استغلال مساحة المقصورة لتحقيق رحابة معقولة.

6- هذه الأبعاد تقرب أوربان من تويوتا كورولا كروس ، والتي يبلغ طولها 446 سم وطول قاعدة عجلاتها 264 سم.

7- السيارة على قاعدة عجلات جديدة وهذا يعني أنه تصميمها الخارجي محدث كثيرا مقارنة مع الجيل السابق.

8- يتميز التصميم الجديد بمنحنيات طويلة عكس الجيل السابق الذي كان يغلب على تصميمه الطابع الصندوقي.

9- غطاء المحرك مميز بخطوط وتجاعيد نازلة ومندمجة مع الواجهة الأمامية والأضواء الأمامية LED مع أضواء نهارية وكشافات ضباب أمامية LED أيضا.

10 – شبك التهوية الأمامي في الأسفل يبدو عريضا ، وأسفله شفة بارزة من الكروم الداكن.

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