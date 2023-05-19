الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
“الخثلان” يفجر مفاجأة: يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة بشرط
أمين مجلس التعاون: الدور المحوري للمملكة والجامعة العربية أسهم بنجاح القمة
النفط يتراجع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود
بعسير.. مشاهد غير مسبوقة للسيول التي جرفت السيارات وغمرتها بالكامل
ماسك: زيادة مدة فيديوهات حسابات “تويتر” الموثقة إلى ساعتين

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل

عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل

عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
٠٢:٢٢:٤٨ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من تقلبات جوية واستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التقلبات الجوية تشمل أمطارًا وهبوب رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية.

تقلبات جوية وأمطار وبرد وجريان للسيول

 ومن مساء الأحد وحتى الخميس، تتساقط الأمطار والبرد وتجري للسيول على معظم محافظات منطقة عسير والباحة ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة

ونبه المركز من رياح هابطة نشطة السرعة تبدأ من الثلاثاء وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، على محافظات الرياض والقصيم.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض والشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الأمطار السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية تقلبات جوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حبات البرد حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
بريطانيا: السعودية لم تنتهك حقوق الإنسان ونحن معها لاستعادة الشرعية باليمن

بريطانيا: السعودية لم تنتهك حقوق الإنسان ونحن معها لاستعادة الشرعية باليمن

١١:٣٩ ص، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
فريق تقييم الحوادث: معلومات مغلوطة وراء حادث القاعة بصنعاء.. ومعاقبة المتسبب

فريق تقييم الحوادث: معلومات مغلوطة وراء حادث القاعة بصنعاء.. ومعاقبة المتسبب

٠١:١٧ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
النيابة العامة: الحكم على 17 متهمًا بالسجن 91 عامًا في جرائم تستر وغسيل أموال

النيابة العامة: الحكم على 17 متهمًا بالسجن 91 عامًا في جرائم تستر وغسيل أموال

٠٤:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق

توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق

٠١:٥٦ م، الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *