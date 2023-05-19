عاجل.. “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق الأسبوع المقبل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من تقلبات جوية واستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التقلبات الجوية تشمل أمطارًا وهبوب رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية.

تقلبات جوية وأمطار وبرد وجريان للسيول

ومن مساء الأحد وحتى الخميس، تتساقط الأمطار والبرد وتجري للسيول على معظم محافظات منطقة عسير والباحة ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

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ونبه المركز من رياح هابطة نشطة السرعة تبدأ من الثلاثاء وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، على محافظات الرياض والقصيم.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض والشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.