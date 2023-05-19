بهذه الخطوات.. ستتعرف على المتطفلين في “فيسبوك”

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “The Daily Beast” عن خطوات يمكن من خلالها معرفة الأشخاص المتطفلين على “فيس بوك”.

5 خطوات

وأوضح الموقع أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى facebook.com/friends.

2- سترى هنا قائمة بالطلبات – بما في ذلك الطلبات التي أرسلها أشخاص تطفلوا على ملفك الشخصي بطريق الخطأ.

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3- يمكنك أيضا معرفة الملفات الشخصية التي أرسلت إليها طلبات عن طريق الخطأ.

4- انقر فوق “طلبات الصداقة” في علامة التبويب اليمنى متبوعة بـ “عرض طلبات الإرسال” لمراجعة الطلبات المعلقة.

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5- تميل الثغرات الغريبة في منصات الوسائط الاجتماعية إلى الحدوث عندما يقوم المهندسون بإدخال تغييرات أو إجراء تعديلات على تجربة المستخدم.

ومؤخرا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،بشكاوى من مستخدمي “فيسبوك”، من إرسال طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.

جاء ذلك وسط مخاوف المستخمين من “انتهاك قواعد الخصوصية بعد إرسال طلبات صداقة تلقائيًا غير معلومة السبب.

خلل تقني نتيجة تحديثات

وحسب”سكاي نيوز”، فإن ما حدث هو عبارة عن خلل تقني نتيجة تحديثات، بدأ منذ الساعة 7 مساء الخميس، واشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على الدخول إلى التطبيق، خاصة نسخة المحمول.

ثغرة قد تؤدي لفوضى خطيرة

ونقلت عن خبراء التكنولوجيا وأمن المعلومات، أن التحديثات الدورية التي يقوم بها “فيسبوك” تتسبب في مشاكل تقنية غير مقصودة.

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