مجددًا.. “فيسبوك” يرسل طلبات صداقة بشكل عشوائي وهذه طريقة إلغائها

تواصل – فريق التحرير:

للمر الثانية في غضون أسبوع، وقع خلل فني في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جعل حسابات معينة تبعث طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى.

وأقرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك” بالخطأ، وأشارت إلى أنها أصلحت العطل، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ويخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سري عبر “فيسبوك”.

وقال مدير اتصالات السياسة في “ميتا”، إميل فاسكيز: “أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة”.

وأضاف: “لقد أوقفنا حدوث هذه الأمر وألغينا طلبات الصداقة التي جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ”، مشيرا إلى اعتذار الشركة عن أي ازعاج ربما حدث.

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كيفية إلغاء طلبات الصداقة العشوائية

في الوقت الذي يتساءل فيه كثير من مستخدمي “فيسبوك” عن كيفية إلغاء طلبات الصداقة التي أرسلتها جراء العطل الفني لـ “فيسبوك”.

كيف تتحكم في طلبات الصداقة العشوائية على “فيسبوك؟

يمكنك التحكم في طلبات الصداقة العشوائية التي تتلقاها والحد منها، عبر الخطوات التالية.

الطريقة الأولى: التحكم في طلبات الصداقة العشوائية على “فيسبوك” على الكمبيوتر الشخصي

استخدم هذه الخطوات إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر للتحكم في طلبات الصداقة العشوائية على “فيسبوك”.

افتح حسابك الخاص.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة صورة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

ثم انقر فوق خيار “الإعدادات والخصوصية” وانقر على “الإعدادات”.

حدد خيار “الخصوصية” وقم بالتمرير حتى تجد “كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك”.

انقر فوق خيار “تحرير”، وقم بتغيير الإعداد من الجميع إلى أصدقاء الأصدقاء.

الطريقة الثانية: التحكم في طلبات الصداقة العشوائية على “فيسبوك” على الهواتف المحمولة (آندرويد وآي أو إس)

إذا كنت ترغب في التحكم في طلبات الصداقة العشوائية على “فيسبوك” من هاتفك المحمول، عليك بالخطوات التالية:

افتح تطبيق “فيسبوك”.

اضغط على أيقونة القائمة في الركن الأيمن العلوي من هواتف “آندرويد” والزاوية اليمنى السفلية من أجهزة “آي فون”.

انقر على خيار “الإعدادات والخصوصية” ثم على “الإعدادات”.

ابحث عن عنوان “الجمهور والظهور”، ثم انقر على خيار “كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك”.

الآن، حدد “من يمكنه إرسال طلبات صداقة لك؟ “وحدد خيار” أصدقاء الأصدقاء”.

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كيف تحذف طلب صديق على فيسبوك؟

ستساعدك الخطوات التالية على حذف طلبات الصداقة من الغرباء أو الأشخاص غير الضروريين على حسابك على “فيسبوك”.

الطريقة الأولى: حذف طلب صديق على “فيسبوك” على جهاز كمبيوتر

استخدم هذه الخطوات لحذف طلب صداقة على “فيسبوك” من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح حساب “فيسبوك” الخاص بك.

انقر فوق خيار “الإعلام” في الزاوية اليمنى العليا بجوار صورة ملفك الشخصي.

سترى طلب الصداقة مع خيارين، تأكيد وحذف.

انقر فوق خيار “حذف”.

الطريقة الثانية: حذف طلب صديق على “فيسبوك” على الهاتف المحمول (آندرويد وآي أو إس)

يمكنك اتباع هذه الخطوات لحذف طلب صداقة على “فيبسبوك” من هاتفك المحمول.

افتح تطبيق فيسبوك.

اضغط على خيار “الأصدقاء” في الزاوية اليسرى العليا بجوار خيار “الصفحة الرئيسية” على هواتف آندرويد والجزء السفلي الأيسر على أجهزة آي فوون.

ثم اضغط على خيار “حذف” أسفل ملفهم الشخصي.

كيف تحذف طلب صديق مرسل على فيسبوك؟

يمكنك إلغاء إرسال طلب صداقة قمت بإرسالها بطريق الخطأ إلى شخص مجهول بنفس الاسم. ستساعدك الخطوات التالية على حذف الطلب المرسل على حسابك على فيسبوك.

الطريقة الأولى: حذف طلب الصديق المرسل على فيسبوك على جهاز الكمبيوتر

قم بتطبيق هذه الخطوات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لحذف طلب صداقة فيسبوك الذي تم إرساله.

افتح حساب فيسبوك الخاص بك.

في شريط البحث، اكتب اسم المستخدم .

انقر على ملفه الشخصي لزيارة الملف الشخصي.

انقر على خيار ” إلغاء طلب الصديق ” وانقر على ” تأكيد “.

الطريقة الثانية: حذف طلب الصديق المرسل على فيسبوك على الهاتف المحمول (آندرويد وآي أو إس)

يمكن استخدام هذه الخطوات لإلغاء طلب صداقة فيسبوك” تم إرساله من جهاز محمول.

افتح تطبيق فيسبوك.

اضغط على شريط البحث الموجود أعلى الزاوية اليسرى في كلا الهاتفين.

اكتب اسم المستخدم واضغط على ملفه الشخصي.

اضغط على خيار “إلغاء طلب الصديق” واضغط على ” تأكيد “.