“تويوتا” تزيح الستار عن أحدث “الشاحنات”.. و4 مميزات حصرية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة “تويوتا” الستار عن الشاحنة الأهم والأكثر شعبية وهي تاكوما 2024 الجديدة كلياً بعد حملة تشويقية مطولة، حيث تعد الشاحنة الأكثر مبيعا في فئتها.

وطرحت “تويوتا” الشاحنة في السوق الأمريكي منذ 30 عاماً بالضبط، وباعت منها أكثر من 230 ألف نسخة العام الماضي فقط.

4 مميزات

والشاحنة الجديدة تأتي بالعديد من المميزات من بينها ما يلي:

1- محرك 2.4 لتر 4 سلندر تيربو جديد بقوة 228 حصان وعزم دوران 329 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

2- تتوافر نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر.

3- يمكن اختيار هذا المحرك مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات.

4- استلمت “تاكوما” محرك هايبرد جديد لأول مرة، يجمع بين بطارية 1.9 كيلو واط\س وموتور كهربائي صغير بقوة 48 حصان ومحرك 2.4 لتر تيربو.

5- ستتوفر الشاحنة العضلية بأنظمة دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة، وأقفال تفاضلية محدودة الانزلاق، وأنظمة محدثة للتحكم في الاحتكاك.

اقرأ أيضا:

جدة.. أبناء يهدون والدهم سيارة حديثة بمناسبة تقاعده (صور)