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الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة وبرد وسيول على عدة مناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة وبرد وسيول على عدة مناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة وبرد وسيول على عدة مناطق
١١:٠٣:٣٩ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، تساقطت أمطار غزيرة على جنوب المملكة والرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق جنوب المملكة والرياض لأمطار ليلة غزيرة مع تكون البدر وجريات السيول.

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أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير ذات الصور والفيديوهات المتداولة إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض إداريًا.

وكذلك أجزاء من شمالها، بالإضافة إلى شمال المنقطة الشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

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