الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة وبرد وسيول على عدة مناطق

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مع تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، تساقطت أمطار غزيرة على جنوب المملكة والرياض.

📍فيديو

بردية كثيفة على بني كبير

جنوب #الباحة

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/VkeQHlyhz9 — طقس (@tqqs) May 19, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق جنوب المملكة والرياض لأمطار ليلة غزيرة مع تكون البدر وجريات السيول.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

📍فيديو

سيل شعيب ام المساجد في مركز جوي جنوب #المجمعة

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

من | عبدالرحمن العبدالجبار

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. pic.twitter.com/yZacpi0X4e — طقس (@tqqs) May 19, 2023

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير ذات الصور والفيديوهات المتداولة إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض إداريًا.

📍فيديو متداول

بردية سديرة شرق #الطائف

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/cFo6RgbcUp — طقس (@tqqs) May 19, 2023

وكذلك أجزاء من شمالها، بالإضافة إلى شمال المنقطة الشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

بردية كثيفة على بني كبير

جنوب #الباحة

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/VkeQHlyhz9 — طقس (@tqqs) May 19, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

برد وسيل شرق #الطايف_الان س ٩.٤٥ م الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة محمد البلادي pic.twitter.com/HHfI37f50D — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة