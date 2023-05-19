قبل أشهر من حدوثها.. أهم الأعراض التي تنذر بالأزمة القلبية

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على غير ما يعتقد من أن الأزمات القلبية لاتسبقها علامات إنذار، فإن الدراسات تشير إلى أنه يمكن للمرضى أيضًا مراقبة أعراض تنذر بحدوثها في وقت مبكر.

وتوصلت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 500 امرأة، نجين من الأزمات القلبية، أن 95 بالمائة منهن رصدن علامات تحذير “قبل شهر أو نحو ذلك” من التعرض لها، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

العلامات المبكرة

وكشف البروفيسور جيرالد كار وايت، استشاري أمراض القلب في عيادة القلب بمستشفى لندن بريدج لصحيفة “إكسبريس” عن العلامات المبكرة التي يجب أن تكون على علم بها.

-في كثير من الأحيان قد لاتكون هناك أي أعراض سابقة، لكن في أكثر من 50 بالمائة من الحالات تظهر أعراض.

-من المعروف أن هذه الأعراض تحدث في الأيام والأسابيع وحتى الأشهر التي تسبق حدوث الأزمات القلبية فعليًا، لكن توقيتها يختلف من شخص لآخر.

-هذه الأعراض تؤثر على النساء أكثر من الرجال، ولأنها غالبًا ما تمر بعد فترة قصيرة من الوقت، غالبًا ما يتم تجاهلها.

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أهم الأعراض

وأبرز وايت، الأعراض المبكرة التي يمكن أن تشمل ضيق الصدر أو ضيق التنفس عند المجهود أو مع الإجهاد.

وتوصل الاستطلاع الذي أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن التعب غير العادي هو العلامة الأبرز، حيث أبلغ بذلك 71 في المائة من المشاركين.

ويعود السبب الذي يجعل الشخص يعاني من نوبات التعب إلى الضغط الإضافي على القلب.

-يستمر القلب في الضخ أثناء انسداد منطقة من تدفق الدم، مما يؤدي إلى إرهاق الجسم.

وعند ملاحظة أي من الأعراض نوبة القلبية التالية يجب معالجتها على الفور:

-ألم في الصدر (شعور بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر).

-ألم في أجزاء أخرى من الجسم (يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتشر من الصدر إلى الذراعين، والفك، والرقبة، والظهر، والبطن).

-الشعور بالدوار.

-التعرق.

-ضيق في التنفس.

-الشعور بالغثيان (الغثيان) أو المرض (القيء).

-شعور غامر بالقلق (يشبه نوبة الهلع)

-السعال أو الصفير.

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وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن هذه العلامات يمكن أن تشير إلى أزمة قلبية مستمرة، والتي تعتبر حالة طبية طارئة خطيرة.

ويمكن أن يؤدي نقص الدم في قلبك أثناء الأزمة إلى إتلاف عضلة القلب بشكل خطير ومهدد للحياة، مما يؤكد أهمية الحصول على المساعدة الطبية.

ونصح البروفيسور كار وايت بأنه إذا كنت تعاني من أي أعراض مبكرة لاتشير إلى ازمة قلبية مستمرة، فيجب عليك الرجوع إلى طبيبك و”إخباره بمخاوفك”.