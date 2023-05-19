أهم 10.. اعتماد قرارات قمة جدة وسكني يزف نبأ سارًا وتقلبات جوية على معظم المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

وأعلن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اعتماد القرارات الصادرة عن القمة العربية الـ 32 بجدة.. المزيد هنا

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

وزف برنامج سكني، بشرى لكبار السن فيما يتعلق بالاستفادة من برامج وباقات التمويل العقاري.. المزيد من هنا

“آيسف 2023”.. أبناء المملكة يحققون 27 جائزة

كما حصدت المملكة، 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.. المزيد هنا

تنبيه مهم بشأن الحد الأدنى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية

فيما كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السن الأدنى للتسجيل الإلزامي في نظام التأمينات.. المزيد من هنا

تنبيه عاجل من “الجوازات” بشأن إلغاء بلاغات هروب السائق الخاص

وتفاعلت إدارة “الجوازات” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن حقيقة إلغاء بلاغ الهروب على السائقين الخاص.. المزيد من هنا

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. و”برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل

وعادت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للارتفاع، بعد انخفاضها أمس بأكثر من 1%، وذلك بعد تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.. المزيج من هنا

الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تواصل الحرب على المخدرات، وأنه ألقت اليوم القبض على مواطن بمنطقة عسير.. المزيد من هنا

رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة

واستمرارًا للحالة المطرية، تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع تكون حبات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد من هنا

رغم ارتفاعه عالميًا.. الذهب في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أشهر

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم في تعاملات نهاية الأسبوع، ورغم ذلك فإن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من 3 أشهر.. المزيد من هنا

وزير الخارجية: المملكة طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة طرحت خلال قمة جدة، مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية.. المزيد من هنا