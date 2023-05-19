العالم في أسبوع.. إعلان جدة ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين وأسهم أرامكو ونداء كبار العلماء

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد.

تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أنهت المملكة أكبر عملية إجلاء في تاريخ قواتها بنجاح منقطع النظير.

أعلنت وزارة التعليم اليوم نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ.

أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

صدر عن هيئة كبار العلماء اليوم البيان التالي :

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما.

تسلم والد المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي، شهادة تخرجه الجامعية.

حقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، 18 ميدالية في مجالات علمية.

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.

كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

ثانيًا: دوليًا

قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه.

وجه الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لاستضافته في قمة جدة، مثمنًا الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فاشية مرض الجدري، وأنه لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق، وذلك بعد اجتماع عقده فريق خبراء المنظمة أُصدر من خلاله توصيات بذلك .

رصدت الولايات المتّحدة، مكافأة ضخمة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي.

في ظل الجدل الذي أثير حول استبعاده من قائمة فريقه في المباراة أمام تولوز في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قال الدولي المصري، مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، إن ذلك يرجع إلى عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم الشواذ.