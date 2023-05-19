العالم في أسبوع.. إعلان جدة ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين وأسهم أرامكو ونداء كبار العلماء
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
إعلان جدة: القادة العرب يؤكدون أهمية تعزيز العمل العربي المشترك
أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد.
من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح
تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أنهت المملكة أكبر عملية إجلاء في تاريخ قواتها بنجاح منقطع النظير.
“التعليم” تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ
أعلنت وزارة التعليم اليوم نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ.
“أرامكو” تزف نبأ سارًا للمساهمين: توزيعات الأرباح النقدية في هذا الموعد
أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.
نداء من “كبار العلماء” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحرب على المخدرات
صدر عن هيئة كبار العلماء اليوم البيان التالي :
عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوة كبرى بجدة والقبض على المتهمين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.
ولي العهد يُطلق اسم الملك سلمان على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” في الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما.
في مشهد مؤثر.. مفاجأة سارة لأسرة المبتعث المغدور الغريبي
تسلم والد المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي، شهادة تخرجه الجامعية.
تفوق علمي.. طلَّاب المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي
حقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، 18 ميدالية في مجالات علمية.
بشرى سارة من “الزكاة والضريبة” لأصحاب السيارات المستعملة المؤهلة
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.
لهذا السبب.. 15% من المواطنين توقفوا عن الذهاب للمطاعم والمقاهي
كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.
ثانيًا: دوليًا
ولي العهد: المملكة لم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه (فيديو)
قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه.
ثمَّن الوساطة السعودية.. رئيس أوكرانيا: لم نتخذ قرار الحرب التي شنتها روسيا (فيديو)
وجه الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لاستضافته في قمة جدة، مثمنًا الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.
بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء “الجدري”
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فاشية مرض الجدري، وأنه لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق، وذلك بعد اجتماع عقده فريق خبراء المنظمة أُصدر من خلاله توصيات بذلك .
أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على أخطر هاكرز روسي
رصدت الولايات المتّحدة، مكافأة ضخمة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي.
اعتزازًا بالإسلام.. أول ردفعل من “مصطفى محمد” و”زكريا أبو خلال” على رفض دعم الشواذ
في ظل الجدل الذي أثير حول استبعاده من قائمة فريقه في المباراة أمام تولوز في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قال الدولي المصري، مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، إن ذلك يرجع إلى عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم الشواذ.