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بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية
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بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية

بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية

بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية
١٢:٠٠:٢٩ ص، السبت، ٣٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية عن توفر أكثر من 3500 فرصة وظيفية.

وأوضحت أن التسجيل متاح حاليًا والمقابلات يومي السبت والأحد 1444/10/30هـ و 1444/11/1هـ، من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأضافت أن ذلك من خلال ملتقى التوظيف الموحد 2023م الذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف على النحو التالي:

* مسمى الملتقى:

– ملتقى التوظيف الموحد 2023م

* عن ملتقى التوظيف:

– يهدف ملتقى التوظيف الذي يستمر لمدة يومين للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية.

إضافة إلي إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية.

* موعد الملتقى:

– يومي السبت 1444/10/30هـ و الأحد 1444/11/1هـ “من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساءً”.

* موقع الملتقى:

– الكلية التقنية بالدمام

مقر الكلية التقنية: اضغط هنا

* طريقة التقديم:

يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الأحد 1444/10/24هـ الموافق 2023/5/14م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ومن ثم الحضور للمقابلات الشخصية حسب مواعيد إقامة الملتقى الموضحة أعلاه.

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