بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية عن توفر أكثر من 3500 فرصة وظيفية.

وأوضحت أن التسجيل متاح حاليًا والمقابلات يومي السبت والأحد 1444/10/30هـ و 1444/11/1هـ، من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأضافت أن ذلك من خلال ملتقى التوظيف الموحد 2023م الذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف على النحو التالي:

* مسمى الملتقى:

– ملتقى التوظيف الموحد 2023م

* عن ملتقى التوظيف:

– يهدف ملتقى التوظيف الذي يستمر لمدة يومين للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية.

إضافة إلي إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية.

* موعد الملتقى:

– يومي السبت 1444/10/30هـ و الأحد 1444/11/1هـ “من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساءً”.

* موقع الملتقى:

– الكلية التقنية بالدمام

مقر الكلية التقنية: اضغط هنا

* طريقة التقديم:

يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الأحد 1444/10/24هـ الموافق 2023/5/14م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ومن ثم الحضور للمقابلات الشخصية حسب مواعيد إقامة الملتقى الموضحة أعلاه.