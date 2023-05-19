بشرى سارة .. 3500 فرصة وظيفية بهذه الجهات وبمرتبات عالية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية عن توفر أكثر من 3500 فرصة وظيفية.
وأوضحت أن التسجيل متاح حاليًا والمقابلات يومي السبت والأحد 1444/10/30هـ و 1444/11/1هـ، من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
وأضافت أن ذلك من خلال ملتقى التوظيف الموحد 2023م الذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف على النحو التالي:
* مسمى الملتقى:
– ملتقى التوظيف الموحد 2023م
* عن ملتقى التوظيف:
– يهدف ملتقى التوظيف الذي يستمر لمدة يومين للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية.
إضافة إلي إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية.
* موعد الملتقى:
– يومي السبت 1444/10/30هـ و الأحد 1444/11/1هـ “من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساءً”.
* موقع الملتقى:
– الكلية التقنية بالدمام
مقر الكلية التقنية: اضغط هنا
* طريقة التقديم:
يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الأحد 1444/10/24هـ الموافق 2023/5/14م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ومن ثم الحضور للمقابلات الشخصية حسب مواعيد إقامة الملتقى الموضحة أعلاه.