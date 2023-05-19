“الصحة العالمية”: تعديلات جديدة على لقاحات كورونا لهذا السبب

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كشفت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن تعديل تركيبة الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 لهذا العام.

وأوضحت مجموعة استشارية أن التركيبات الجديدة يجب أن تهدف إلى تحفيز استجابة الأجسام المضادة للمتحورين (إكس.بي.بي 1.5) أو (إكس.بي.بي 1.16)، مضيفة أنه يمكن أيضا النظر في تركيبات أخرى تحفز استجابة الأجسام المضادة المعادلة لأثر سلالات (إكس.بي.بي).

اقترحت المجموعة عدم تضمين سلالة كوفيد-19 الأصلية في اللقاحات المستقبلية، بناء على البيانات التي تفيد بأن الفيروس الأصلي لم يعد ينتشر بين البشر.

في وقت سابق، نفت وزارة الصحة، وجود أي تعارض بين لقاحي كورونا والحمى الشوكية عند الحصول عليهما في توقيت متزامن.

وقال حساب “الصحة_937″، التابع للوزارة في موقع “تويتر”: “لا يوجد تعارض بين تلقي لقاح فيروس كورونا مع تلقي أي لقاح آخر ويمكن تلقيه في الوقت نفسه أو أي وقت آخر”.

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لقاح الحمى الشوكية

لقاح الحمى الشوكية أو لقاح السحايا يعطى تحت إشراف الطبيب المختص، وقد يرافق لقاح الحمى الشوكية العديد من الآثار الجانبية الي تختفي خلال 3 – 5 أيام ومنها: وجع، احمرار، وتورم في مكان الحقن.

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لقاح كورونا

ظهرت عديد من أنواع لقاح كورونا التي تهدف للتحصين ضد عدوى فيروس كوفيد- 19.

وتنبه منظمة الصحة العالمية على أن فوائد لقاح كوفيد-19 تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة للآثار الجانبية.

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