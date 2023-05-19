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وزير الخارجية: المملكة طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية
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وزير الخارجية: المملكة طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية

وزير الخارجية: المملكة طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية

وزير الخارجية: المملكة طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية
٠٩:٤٣:٣٥ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة طرحت خلال قمة جدة، مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية.

وأوضح  خلال المؤتمر الصحفي مع أمين عام الجامعة العربية بعد اختتام قمة جدة، أن المواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري.

دعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا

وأضاف أن المملكة ستدعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، وأن الجامعة العربية ستعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأشار على أن محادثات جدة بشأن السودان متواصلة، نبينًا في الوقت نفسه، أنه من المبكر الحديث عن انفراجة.

وأكد أن الحوار مع سوريا كان ضروريا ونتفهم وجهة نظر حلفائنا الغربيين، وأن وجهة نظر المملكة أن الوضع القائم في سوريا غير قابل للاستدامة.

القادة العرب رحبوا بحضور زيلينسكي

وبين أن المملكة ترحب باستماع وجهة نظر طرفي الأزمة في أوكرانيا، وأن القادة العرب رحبوا بحضور زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا.

ولفت إلى أن الدول العربية اتخذت موقف الحياد الإيجابي من الأزمة في أوكرانيا ، وأنه لا حل للأزمة الأوكرانية الروسية إلا بالحوار.

قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها

فيما قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إن القمة العربية في جدة قد حققت الهدف المطلوب منها.

وأوضح أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية، نأمل أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها.

أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

وفي ختام القمة العربية، أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة.

واتفق الجميع على ضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار،

وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها.

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