“آيسف 2023”.. أبناء المملكة يحققون 27 جائزة

تواصل – واس:

حصدت المملكة، 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

أبناء المملكة يحققون 27 جائزة

وعبر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم وللعام السابع عشر على التوالي، فاز بالجوائز الخاصة كل من؛

1 – الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة.

2 – الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف حققت جائزة في مجال علم المواد.

3 – الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم حققت جائزة في مجال الطاقة.

4 – الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

وقالت الأمين العام لمؤسسة “موهبة “آمال الهزاع: إن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الاستراتيجيين.

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ويحقق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة مشيدةً بنتائج وثمرات هذه الشراكة وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها.

وأضافت أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، الذين سجلوا حضوراً بارزاً في المحافل والمسابقات الدولية.

وخلال حفل إعلان نتائج الجوائز الخاصة، أعلنت مؤسسة “موهبة” أسماء 18 طالباً وطالبةً من مختلف دول العالم فازوا بجوائزها الخاصة.

وذلك في مجال الطاقة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، كعادتها في كل عام وقدمت جوائز كبرى للمشاريع الفائزة وعدداً من الجوائز الخاصة.

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ومنح في برنامج موهبة الإثرائي العالمي كانت كالتالي، حيث فاز كل من:

الطالب فراس خليل من الأردن بجائزة في مجال علم المواد.

الطالبان إي لوا بادروني و آر إيبيكا جولارت من البرازيل بجائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

الطالبة ماتيج نيومان من جمهورية التشيك في مجال الأنظمة المدمجة.

الطالب أهيتاني داس من الهند بجائزة في مجال الهندسة البيئية.

الطالبتان إيلونا أرتازيان ونزيلا ماتيفوسيان من أرمينيا بجائزة في مجال الهندسة البيئية.

الطالبة رادوستين تشولاكوف من بلغاريا في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.

الطالب أحمد الطاي من تركيا بجائزة في مجال التقنيات الهندسية.

الطالبة جوانيت نجوينيا من زيمبابوي بجائزة في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.

الطالب روتونج باي من سنغافورة في مجال علم المواد.

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الطالبتان علاء العوفي وبسمة العويسي من عمان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

الطالب سيهان جيونج من كوريا الجنوبية في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.

الطالبتان إبرام نبيل ونور الدين فرحانة من مصر بجائزة في مجال الطاقة.

الطالبة عبير اليوسف من المملكة في مجال علم المواد.

الطالبة لين الملحم من المملكة في مجال الطاقة.

والطالب وسام القرشي من المملكة بجائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

والطالب تاكش باتيل من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال علم المواد.

والطالب حسن رحيل من باكستان في مجال الطاقة.

الطالبة مسك عبدالسلام من فلسطين بجائزة في مجال نظم البرمجيات.