“الحبوب تحمص فوق البركان”.. مقهى أسترالي يبيع فنجان القهوة بـ 1500 دولار

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أعلن مقهى في أستراليا تقديم “فنجان” من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار، معتبرا أنه يقدم ذلك للزبائن نظير الوقت الكبير المستغرق في صناعته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن حبوب البن تحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال مالك المقهى إن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم.

وأضاف: قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها، ويتم صب القهوة في الفنجان بشكل يدوي، ومن ثم نضاف المياه الساخنة فوق القهوة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد الطعم.

في وقت سابق، كشف الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم للقهوة في إصابتهم بنوبة قلبية حادة وأحيانًا مميتة.

وأوضح أن هناك أشخاصًا يستقبل جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم، ولكن عند غيرهم “يعالج” الكافيين ببطء وبصورة سيئة في الجهاز الهضمي، حتى إن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات.

نوبات قلبية

وأشار إلى أن هذا الأمر يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب، لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن أن يسبب نوبة شديدة وأحيانًا قاتلة، وفق “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة روكسانا باكير، خبيرة التغذية الأمريكية، إن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم، ما قد يتسبب في تدمير الجسم.

ونصحت الخبيرة، بتناول القهوة بعد مضي على الأقل 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام، لمنع حصول نقص في الحديد بالجسم، وفق موقع “روسيا اليوم”.

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