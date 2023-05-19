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أغلى آيس كريم في العالم بقيمة 6700 دولار!
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أغلى آيس كريم في العالم بقيمة 6700 دولار!

أغلى آيس كريم في العالم بقيمة 6700 دولار!

أغلى آيس كريم في العالم بقيمة 6700 دولار!
٠٨:٣٩:١٤ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دخلت شركة آيس كريم يابانية، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأغلى آيس كريم في العالم مقابل 6696 دولارًا.

وأعلنت موسوعة “جينيس” عن تسجيل آيس كريم “سيلاتو”، المسمى “بياكويا، لقب الأغلى على الكوكب.

يتكون من قاعدة مخملية مصنوعة من الحليب ونوعين من الجبن وصفار البيض وكراث الساكي ويعلوها جبنة بارميجيانو والكمأ الأبيض وزيت الكمأة وورق الذهب.

ويُصنع من الكمأة البيضاء المزروعة في ألبا بإيطاليا، وهي طعام شهي نادر ثمنه حوالي 6905 دولارات للرطل الواحد.

تجارب لأكثر من عام ونصف

وطور سيلاتو النكهة مع تادايوشي يامادا، رئيس الطهاة في مطعم أوساكا الشهير “ريفي”، والذي يتطلع إلى الجمع بين النكهات الأوروبية واليابانية للحصول على نكهة فريدة من نوعها.

وفقًا لمسؤولي جينيس، فقد استغرق الأمر أكثر من عام ونصف لإتقان النكهة، مع “الكثير من التجارب والأخطاء للحصول على المذاق الصحيح”، بحسب ممثل الشركة اليابانية.

قال أحد ممثلي “سيلاتو” لموسوعة جينيس”، الذي وصف فريقه النكهة “المعقدة” بأنها “غنية” بنكهة الكمأة، وبعضًا من بارميجيانو وساكي ليز: “لقد جعل تحقيق لقب جينيس للأرقام القياسية كل هذا الجهد يستحق كل هذا العناء. تجربة طعم مجيدة تملأ فمك وأنفك”.

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آيس كريم سيلاتو أغلى آيس كريم في العالم شركة آيس كريم يابانية موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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