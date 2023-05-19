“النفط” يسجل تراجعا جديدا اليوم .. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.4%، إلى 76.55 دولارًا للبرميل في نهاية تعاملات اليوم.

كما هبط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يونيو 2023- بنحو 0.4%، ليسجل البرميل 71.55 دولارًا، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها أمس بأكثر من 1%، وذلك بعد تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

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“برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أو واحدًا بالمئة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 72.48 دولار.

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مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون

وقال يب يون رونج خبير الأسواق في آي.جي “أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة”.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الجاري عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

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