شاهد .. “سكوتر كهربائي” ينفجر داخل منزل أثناء شحنه

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تعرض “سكوتر كهربائي” للانفجار في أحد المنازل بلندن، وذلك أثناء وصله بالتيار الكهربائي لشحن البطارية.

وتسبب انفجار البطارية في وقوع حريق داخل المطبخ، في الوقت الذي كان فيه حارس المنزل يشحن السكوتر الخاص به.

من جهته، قال ديل ويليامز، صاحب “الاسكوتر”، إنه اشتراه قبل أسبوعين، ناصحا من يشتري وسيلة مثله بأن يشحنها في خارج المنزل.

في وقت سابق، ذكرت قناة «سي إن إن»، أن ما لا يقل عن 38 شخصًا أصيبوا بجروح جراء حريق السبت في نيويورك. قد يكون ناجمًا عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر.

هناك جرحى في حال خطرة

وحسب صحيفة «البيان»، فقد أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أمريكية. أن هناك جريحان في حال خطرة، وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكنيّ في منطقة مانهاتن.

الحريق رقم 200 هذا العام

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين، أن هذا الحريق هو رقم200 هذا العام، حيث نجم عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير في:

1 – دراجة.

2 – سكوتر.

3 – ألواح السكيت.

4 – ورد الكهربائية.

وأكد في تصريحات له، أنه تم تسجيل ستّ وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريّات التي تغذّي أجهزة التنقل الصغيرة، مشيرًا إلى أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقّة كان ساكنها يصلح دراجات.

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