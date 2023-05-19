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الإجابة في الثلاجة.. قلم سحري كاد يتسبب برسوب طالبة جامعية

الإجابة في الثلاجة.. قلم سحري كاد يتسبب برسوب طالبة جامعية

الإجابة في الثلاجة.. قلم سحري كاد يتسبب برسوب طالبة جامعية
٠٧:٥٢:١٩ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كادت طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة “الشام” بسوريا تتعرض للرسوب، بسبب القلم الذي أدت به الامتحان.

فبعد أن أخذت درجة الصفر، اعترضت الطالبة على نتيجتها في إحدى المواد، وأكدت لصحيفة “تشرين”، أنها أجابت عن كل الأسئلة بشكل صحيح، ولا توجد بحقها أي عقوبة أو إنذار امتحاني يستدعي هذه النتيجة.

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اعتراض الطالبة دفع دفع رئيس الجامعة الدكتور شريف الأشقر، تحرّي ورقتها الامتحانية، ليتبين أنها بيضاء ناصعة سوى من أسئلة المادة، وعند عرضها على الطالبة أصابها الذهول.

وبالعودة إلى كاميرات المراقبة بالقاعة، تبين أن الطالبة كانت تكتب وتجيب، الأمر الذي أثار استغراب المسؤولين عن متابعة الأمر.

وعندما سألها رئيس الجامعة عن القلم الذي كتبت به، فتوضح له بأنه قلم عادي، وعند التدقيق به، لفت نظره ملاحظة مكتوبة باللغة الإنجليزية (بعدم استخدام القلم للأوراق الرسمية والعقود)، وبأنّ حبره يختفي ويعود إذا وضع في براد درجة حرارته تحت -10.

ووضعت الورقة في براد الجامعة، بانتظار عودة الكتابة والتي بدأت بالظهور تدريجيًا لتتم إعادة تصحيحها من جديد.

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الكلمات الدلالية:
جامعة الشام بسوريا رسوب طالبة بكلية طب الأسنان قلم سحري

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