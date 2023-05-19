بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة

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أستمرارًا للحالة المطرية، تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع تكون حبات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

الشعاب تمشي شمال #عفيف الان س ٥.٠٠ م الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة برق الجهمه سهيل العتيبي pic.twitter.com/oAlrpWLDLU — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير ذات الصور والفيديوهات المتداولة إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض إداريًا.

امطار غزيره مع برد على البشاير شمال سبت العلايا قبل قليل ٥.٥٠ م الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤ شمال منطقة #عسير

عضو المجموعة عمر الضامي pic.twitter.com/0xifCNFnFN — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

وكذلك أجزاء من شمالها، بالإضافة إلى شمال المنقطة الشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار

في الوقت نفسه، يُراقب كادر التنبؤات في “مركز طقس العرب الإقليمي” احتمالية تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة الرياض مع ساعات ظهر وعصر اليوم الجمعة.

بردية منتزه السحاب ب #السوده شمال غرب #ابها عصر اليوم الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤ pic.twitter.com/YywvMuSyFi — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وذلك كنتيجة لتعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيمكث لفترة ليست بالقصيرة بالقرب من المنطقة بالتزامن مع اندفاع رطوبة مدارية من الجنوب.

تكاثر السُحب الركامية عل الرياض

ويُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على منطقة الرياض، بمافيها العاصمة.

📍فيديو متداول

سيول قوية في وادي الغيل بمحافظة المجاردة بمنطقة #عسير

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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وذلك مع فرص لتساقط زخات رعدية من الأمطار بين الحين والآخر،

قد تُسبق بموجات من الغبار ناتجة عن نسشاط الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية في المناطق المجاورة.

شمال #عفيف الان مغرب الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة نواف البشري pic.twitter.com/tM6FjnJwD7 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

وأكد خبراء الطقس، أن هذه التقلبات الجوية تستوجب القيادة بحذر على الطرق خلال تساقط الأمطار أو عبور المرجات الغبارية لأجواء المنطقة.

📍فيديو

الاجواء في #تنومة #عسير

برد ومطر

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

من | فهد الطهيفاني

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. pic.twitter.com/HBh8ynOanq — طقس (@tqqs) May 19, 2023

كما تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

بردية كثيفة واحتجاز للمركبات ب حي الوسام في #خميس_مشيط الان عصر الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤ pic.twitter.com/ePYokstzOC — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 19, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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