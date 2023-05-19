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بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة
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بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة

بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة

بالفيديوهات.. رصد كميات الأمطار المتساقطة والسيول والبرد على مناطق المملكة
٠٨:٠٧:٤٣ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أستمرارًا للحالة المطرية، تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع تكون حبات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى تكاثر كميات من السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وحسب “طقس العرب”، فتترافق بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان.

سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة

كما تُشير ذات الصور والفيديوهات المتداولة إلى تكاثر سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من غرب منطقة الرياض إداريًا.

وكذلك أجزاء من شمالها، بالإضافة إلى شمال المنقطة الشرقية و شرق حائل و شرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء.

استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار

في الوقت نفسه، يُراقب كادر التنبؤات في “مركز طقس العرب الإقليمي” احتمالية تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة الرياض مع ساعات ظهر وعصر اليوم الجمعة.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

 وذلك كنتيجة لتعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيمكث لفترة ليست بالقصيرة بالقرب من المنطقة بالتزامن مع اندفاع رطوبة مدارية من الجنوب.

تكاثر السُحب الركامية عل الرياض

ويُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على منطقة الرياض، بمافيها العاصمة.

وذلك مع فرص لتساقط زخات رعدية من الأمطار بين الحين والآخر،

قد تُسبق بموجات من الغبار ناتجة عن نسشاط الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية في المناطق المجاورة.

وأكد خبراء الطقس، أن هذه التقلبات الجوية تستوجب القيادة بحذر على الطرق خلال تساقط الأمطار أو عبور المرجات الغبارية لأجواء المنطقة.

 كما تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على هذه المناطق 

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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