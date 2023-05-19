بعد تطبيق هامش ربح للسيارات.. “الزكاة والضريبة” توضح كيفية احتساب “القيمة المضافة”

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كشف “إنفوجراف” نشرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيق هامش ربح للسيارات المستعملة المؤهلة.

وأوضح أنه يقصد بهامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلعة المستعملة وسعر البيع.

وأضاف: “مثال توضيحي، قامت شركة تجارة سيارات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة بشراء سيارة مستعملة مؤهلة بقيمة 100 ألف ريال، وأرادت بيعها بصافي ربح للشركة قبل احتساب الضريبة بقيمة 20 ألف ريال

آلية الاحتساب

وتابع: حاليا ، تحتسب الضريبة على إجمالي قيمة بيع السيارة متضمنة صافي ربح الشركة، بمعنى أن الضريبة = 120 ألف ريال في 15 % = 18 ألف ريال

واستكمل: المبلغ المدفوع من المشتري للتاجر شامل ضريبة القيمة المضافة = 138 ألف ريال.

هامش ربح

وأوضح القرار أنه بعد نفاذ القرار في 1 يوليو 2023 سيتم احتساب الضريبة على صافي الربح فقط، وبالتالي سيكون المستحق للشركة 20 ألف ريال في 15 % =3000 ريال

وأوضح أن أي أنا هامش ربح الشركة متضمن ضريبة القيمة المضافة من العميل = 23 ألف ريال، وتابع: “المبلغ المدفوع من المشتري للتاجر شامل ضريبة القيمة المضافة = 123 ألف ريال

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