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بالمجان.. إتاحة “تشات جي.بي.تي” على نظام “آي.أو.س”
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بالمجان.. إتاحة “تشات جي.بي.تي” على نظام “آي.أو.س”

بالمجان.. إتاحة “تشات جي.بي.تي” على نظام “آي.أو.س”

بالمجان.. إتاحة “تشات جي.بي.تي” على نظام “آي.أو.س”
٠٧:٢٨:١٣ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “أوبن إيه.آي” المطورة لـ “تشات جي.بي.تي” أنها ستتيح برنامج الدردشة على نظام التشغيل “آي.أو.إس” التابع لأبل.

وقالت الشركة إن تطبيق “تشات جي.بي.تي” سيكون مجانيًا وسوف يقوم بمزامنة تاريخ الدردشة والبحث عبر الأجهزة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

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وأضافت: “يمكن لمشتركي تشات جي.بي.تي بلس دون سواهم التمتع بإمكانات جي.بي.تي-4 والحصول على الميزات الجديدة مبكرًا وعلى استجابة أسرع (لطلباتهم)، كل ذلك على آي.أو.إس”.

و”جي.بي.تي-4″ هو نموذج ذكاء صناعي قوي يعتمد على نسخة أحدث من التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة الذائع الصيت “تشات جي.بي.تي”.

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خطة تجريبية

وكانت “أوبن إيه.آي” أطلقت في فبراير خطة اشتراك تجريبية لروبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بالذكاء الصناعي، تحت مسمى “تشات جي.بي.تي بلس”، مقابل 20 دولارًا شهرًيا.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في طرح التطبيق على نظام “آي.أو. إس” في الولايات المتحدة وستتوسع إلى دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

ولدى طرحه أواخر العام الماضي، أطلق “تشات جي.بي.آي” شرارة سباق للسيطرة على مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ودفعت شركات عملاقة من ألفابت إلى ميتا للترويج لمنتجاتها في هذا المجال.

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أبل تشات جي بي تي شركة أوبن إيه.آي نظام التشغيل آي.أو.إس

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