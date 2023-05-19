إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق وحملة اعتقالات واسعة

تواصل – فريق التحرير:

أصيب 3 شباب فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وانطلقت المسيرة المناهضة للاستيطان بعد أداء صلاة الجمعة وبمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدًا باقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى.

وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز باتجاه الشباب مما أدى لوقوع 3 إصابات والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيًّا.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة تصدى لهم الشباب خلالها بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية.

فيما ردّ الجنود بإطلاق الرصاص الحي مستهدفين السيارة الخاصة بالمسيرة دون وقوع إصابات أو اعتقالات بين صفوف الشباب.

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“الخارجية” تدين ردود الفعل تجاه عنصرية الاحتلال

فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاعتداءات الاستفزازية والانتهاكات والشتائم والشعارات والمواقف العنصرية التي واكبت ما تسمى “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة.

ورأت “الخارجية” أن ردود الفعل الدولية والأممية على تلك الشعارات والمواقف والاعتداءات العنصرية التي رافقت “مسيرة الأعلام” خجولة ومتدنية.

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محاسبة الاحتلال و رفض استمرار استباحة الأرض

في الوقت نفسه، دعا الرئيس محمود عباس، القادة العرب إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير، وتقديم المرافعة المكتوبة من قبل دولهم أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد في كلمته أمام القمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة، على رفض استمرار استباحة سلطات الاحتلال لأرض فلسطين ومقدساتها، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وتوفير الحماية الدولية له.

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