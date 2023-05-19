تنبيه مهم بشأن الحد الأدنى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السن الأدنى للتسجيل الإلزامي في نظام التأمينات.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة هجري”.

اهلا بك

السن الأدنى لتسجيل المشترك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة هجري.

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 19, 2023

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من هو المشترك الإلزامي؟

هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، على شرط:

-أن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة.

– أو أن يكون العامل مواطنًا يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط

كيف يحدد سن المشترك وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟

يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة، وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة.

ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:

‌أ- إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.

ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.

ج- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

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المشتركون في النظام بصفة إلزامية هم:

أ – العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

ب – العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

ج‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

د‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

هـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.