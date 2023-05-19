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الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش
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الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش

الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش

الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش
٠٦:٣٦:٥٤ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تواصل الحرب على المخدرات، وأنه ألقت اليوم القبض على مواطن بمنطقة عسير.

وأكدت أنه روج مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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ترويج 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

كما قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وذلك لترويجهم 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

القبض على مقيم من الجنسية المصرية

فيما قبضت المديرية على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبارالسعودية الحرب على المخدرات الحشيش القات النيابة العامة ترويج المخدرات ضبط مخالفين مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

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