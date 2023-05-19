الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش
تواصل – واس:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تواصل الحرب على المخدرات، وأنه ألقت اليوم القبض على مواطن بمنطقة عسير.
وأكدت أنه روج مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
ترويج 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
كما قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
وذلك لترويجهم 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/mNMTNCGdRA
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 18, 2023
القبض على مقيم من الجنسية المصرية
فيما قبضت المديرية على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.
أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 23 حتى 29 شوال 1444هـ، الموافق 13 أبريل حتى 19 مايو 2023م.
#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/S6RCLCTh0s
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 19, 2023
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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