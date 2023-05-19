الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري
الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش
تعرّف على بوابة “سلامة” وخدماتها الرقمية للمستثمرين ومُلاك الشركات والمنشآت
تحذير طبي: تحزين الطعام بهذه الطريقة قد يكون قاتلاً
رغم ارتفاعه عالميًا.. الذهب في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أشهر
شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري
٠٧:٠٥:٢٣ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

زف برنامج سكني، بشرى لكبار السن فيما يتعلق بالاستفادة من برامج وباقات التمويل العقاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تقول إن والدتها أرملة وكبيرة في السن، فهل يحق لها الحصول على أرض مجانية، علمًا بأنها ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية*الضمان الاجتماعي* ومستحقًا، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “سكني” لمن يجمع بين أكثر من زوجة

برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

اقرأ أيضًا:

بشرى من سكني لمستحقي الضمان الاجتماعي

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية التمويل العقاري السعودية اليوم برنامج سكني كبار السن

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

عاجل.. المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
مسؤول كويتي ينفي وجود وساطة للمصالحة بين المملكة والمخلوع صالح

مسؤول كويتي ينفي وجود وساطة للمصالحة بين المملكة والمخلوع صالح

١٢:٠١ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
وفاة خمسينية بطلق ناري طائش أثناء تنظيف ابنها لسلاحه في عرعر

وفاة خمسينية بطلق ناري طائش أثناء تنظيف ابنها لسلاحه في عرعر

٠٩:٥٤ م، الأربعاء، ٠٩ مارس ٢٠١٦
«أمانة جدة» تُنفذ 4 جسور مشاة للحد من الحوادث والارتقاء بالسلامة

«أمانة جدة» تُنفذ 4 جسور مشاة للحد من الحوادث والارتقاء بالسلامة

١١:٤٤ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *