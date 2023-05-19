تعرّف على بوابة “سلامة” وخدماتها الرقمية للمستثمرين ومُلاك الشركات والمنشآت

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​بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني للمستثمرين بطريقة سهلة وميسرة ورفع مستوى السلامة في جميع منشآت المملكة، تأتي بوابة “سلامة”.

وتمكن البوابة، مختلف المنشآت في القطاع الخاص من إنشاء حسابات خاصة بها على البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني.

بوابة “سلامة” وخدماتها الرقمية

وتسمح بإصدار أو تجديد تراخيص الدفاع المدني إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقرات الدفاع المدني، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، والتي شملت:

1 – إصدار ترخيص سلامة.

2 – نقل ملكية ترخيص سلامة.

3 – تعديل ترخيص سلامة.

4 – خدمة إلغاء الترخيص.

5 – إصدار شهادة أدوات السلامة.

6 – تعديل بيانات ملف المنشأة.

7 – إصدار التقارير الفنية.

8 – اعتماد شركات ومؤسسات السلامة.

9 – اعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية.

* مزايا إضافية:

1 – تأهيل واعتماد

– شركات بيع أدوات السلامة وشركات تركيب وصيانة المصاعد

2 – سهولة التقديم

– طلب التصريح ومتابعة حالة الطلب

3 – تنظيم وتيسير أداء مدير مركز السلامة

– الميداني والمفتش الميداني

* خدمات بوابة سلامة المقدمة للمستثمر:

– إصدار أو تجديد أو إلغاء ترخيص الدفاع المدني للمنشأة التجارية.

– نقل ملكية ترخيص الدفاع المدني.

* خدمات بوابة سلامة المقدمة لشركات السلامة والمصاعد:

– اعتماد الشركة في بوابة سلامة.

– رفع عقود الصيانة.

– إصدار شهادة تركيب أداوت السلامة.

* خدمات بوابة سلامة المقدمة للمكاتب الهندسية والفنية:

– اعتماد المكتب في بوابة سلامة.

– إصدار التقارير الفنية.

– الأسئلة الشائعة

ويأتي تدشين إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني.

وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص.