تحذير طبي: تحزين الطعام بهذه الطريقة قد يكون قاتلاً

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حذر خبراء من طريقة مبتكرة تساعد على تخزين الأفوكادو لعدة أسابيع في الثلاجة.

وتقترح الطريقة، غمر الأفوكادو في الماء البارد، مما يساعد على تخزينه في الثلاجة لأسابيع، ويبطئ عملية الأكسدة حتى عندما يتم تقطيع الثمرة إلى نصفين.

لكن الخبراء حذروا من أن الطريقة التي تضمنها مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” قد تعرض الصحة للخطر.

وقالت أخصائية التغذية كيرستن جاكسون لصحيفة “ذا صن”، إنه قد تكون هناك آثار للميكروبات الضارة على قشرة الأفوكادو. وتابعت: “بشكل عام يُنظر إلى هذا على أنه خطر كبير”.

وتابعت: “عندما تغمر الأفوكادو في الماء، فإنه يوفر أرضية الخبز المثالية لأشياء مثل السالمونيلا أو الليستريا التي كانت على قشر الأفوكادو لتتكاثر بسرعة”

وحذرت من أن تناول الأفوكادو ليس فقط هو ما يمكن أن يعرض صحة الشخص للخطر، إذ أن “هذه العوامل الممرضة لا تبقى على قشر الأفوكادو فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تتحرك داخل الفاكهة، مما يعني أنه عندما نأكلها قد يصاب المرء بالمرض الشديد”.

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مخاطر السالمونيلا

والسالمونيلا هي بكتيريا تسبب التسمم الغذائي، شمل أعراضها الإسهال وتقلصات المعدة وأحيانًا القيء أو الحمى. وفي الحالات الخطر، قد تتطلب نقل المريض إلى المستشفى بسبب الجفاف الشديد الناتج عن المرض.

وعادة ما يصاب به الشخص من تناول الطعام الملوث- تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء العديد من حيوانات المزرعة ويمكن أن تؤثر على اللحوم والبيض والدواجن والحليب.

ويمكن أن تتلوث الأطعمة الأخرى مثل الخضروات والفاكهة والمحار من خلال ملامستها للسماد الطبيعي في التربة أو مياه الصرف الصحي في الماء.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تسبب بكتيريا الليستريات عدوى نادرة تسمى الليستريات.

وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يكون مميتًا للبالغين الصحيين، إلا أن الليستريات يمكن أن تكون قاتلة للأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويعد تناول اللحوم الباردة غير المحضرة بشكل كافٍ ومنتجات الألبان غير المبسترة أكثر أسباب المرض شيوعًا، والتي تشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والقشعريرة والقيء والإسهال.

قال اختصاصي التغذية بجامعة أستون ببرمنجهام، الدكتور دوان ميلور: “المشكلة هي أن الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لنا، كما أنها تساعد البكتيريا على النمو”.

وأضاف: “يوجد الكثير من هذه المواد على قشر الفاكه ، لذلك إذا تركتها في الماء، فإنك تقريبًا تصنع مرقًا يمكن أن تنمو فيه بعض البكتيريا”.

وحذر من أن الليستريا بشكل خاص لأنها يمكن أن تنمو في درجات حرارة الثلاجة.

وعلاوة على ذلك، حذر الخبيران من بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالطعام.

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. لا تغسل اللحم

وحذرت جاكسون من غسل اللحوم، وقالت إنه “في حين أن طهيه بشكل مناسب سيقتل الميكروبات الموجودة فيه، فإن غسله يعني “انتشار البكتيريا الضارة في جميع أنحاء الحوض، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي”.

. تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة

وتابعت: “لا يجب أن تضع أشياء دافئة في الثلاجة لأن ذلك يمكن أن يرفع درجة حرارة الثلاجة، مما يسمح للبكتيريا بالنمو”.

. تذويب اللحوم على المنضدة

قالت جاكسون إنه يجب دائمًا إذابة تجميد اللحوم في الثلاجة، لأنها “تحافظ على اللحوم في درجة حرارة تجعل من الصعب على البكتيريا الضارة أن تنمو”، “لكن معظم الناس يذوبون لحومهم على جانب المطبخ”.

-إعادة تسخين الأرز

أصدر ميلور تحذيرًا مماثلاً بشأن تبريد الأرز ثم إعادة تسخينه.

وقال: يمكن أن تبدأ البكتيريا المكونة للجراثيم في التكاثر إذا لم تكن درجات الحرارة أعلى من 70 درجة مئوية أو أقل من 8 درجات مئوية.

وتابع: “لذلك عند تبريد الطعام وتسخينه، حاول أن تجعل الوقت بين السخونة والبرودة أقصر ما يمكن”، مشيرًا إلى أن الوقت المثالي أقل من ساعة أو ساعتين، ومن ثم تبريده في أسرع وقت ممكن.