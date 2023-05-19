الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري
الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش
تعرّف على بوابة “سلامة” وخدماتها الرقمية للمستثمرين ومُلاك الشركات والمنشآت
تحذير طبي: تحزين الطعام بهذه الطريقة قد يكون قاتلاً
رغم ارتفاعه عالميًا.. الذهب في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أشهر
شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير

شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير

شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير
٠٦:٠٧:٢١ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وطقس غير مستقر، تساقطت، اليوم الجمعة، أمطار غزيرة وبرد كثيف احتجز السيارات في طرقات وأحياء خميس مشيط في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف احتجز البرد الكثيف المركبات في أحياء عسير خاصة محافظة خميس مشيط.

أمطار وسيول وبرد ورياح على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

سحب ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية البرد الكثيق الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. نقل عمال بطريقة مخالفة في «الشرقية»

بالفيديو.. نقل عمال بطريقة مخالفة في «الشرقية»

٠٩:٢٤ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧
“البرهان”: هناك بشائر لحل الأزمة السياسية الداخلية في السودان

“البرهان”: هناك بشائر لحل الأزمة السياسية الداخلية في السودان

٠٨:٢١ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
عاجل.. مرزوق الغانم يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس الأمة الكويتي

عاجل.. مرزوق الغانم يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس الأمة الكويتي

٠٧:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
استعدادًا لقدوم شهر رمضان.. 3 أشياء في شعبان ترفع طاقتك الروحية والإيمانية

استعدادًا لقدوم شهر رمضان.. 3 أشياء في شعبان ترفع طاقتك الروحية والإيمانية

١٠:١٠ ص، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *