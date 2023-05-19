شاهد.. البرد الكثيف يحتجز السيارات في أحياء خميس مشيط بعسير

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وسط أجواء باردة وطقس غير مستقر، تساقطت، اليوم الجمعة، أمطار غزيرة وبرد كثيف احتجز السيارات في طرقات وأحياء خميس مشيط في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف احتجز البرد الكثيف المركبات في أحياء عسير خاصة محافظة خميس مشيط.

أمطار وسيول وبرد ورياح على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو متداول

البرد الكثيف يحتجز السيارات في احد احياء #خميس_مشيط

الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ

19 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/wbzdDoRuFc — طقس (@tqqs) May 19, 2023

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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سحب ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.