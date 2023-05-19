رغم ارتفاعه عالميًا.. الذهب في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أشهر

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم في تعاملات نهاية الأسبوع، ورغم ذلك فإن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من 3 أشهر.

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.50% ووصلت إلى 1.967.35 دولارا للأوقية.

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العقود الآجلة للذهب

في الوقت ذاته، صعدت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.46% وسجلت حوالي 1.987.40 دولارًا للأوقية.

وهناك العديد من الأسباب التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، من بينها الدعم القوي الذي تلقاه بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.24% واستقر قرب مستوى 103.210 نقطة، بالتزامن مع تعزز التوقعات حيال توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة.

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أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس..

إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.63 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.91 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.06 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.48، وعيار 14 بـ 138.03، وعيار 12 سجل 118.31 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7359 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.630 ريال.