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خدمة اليوم.. خطوات ترشيح الضيوف لبرنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

خدمة اليوم.. خطوات ترشيح الضيوف لبرنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

خدمة اليوم.. خطوات ترشيح الضيوف لبرنامج خادم الحرمين للحج والعمرة
٠٦:٠٦:٣٣ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الجمعة، أهم وأيسر الخطوات لترشيح الضيوف لبرنامج خادم الحرمين للحج والعمرة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة للجميع.

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ترشيح الضيوف لبرنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

وأكدت أن الخدمة تمكن سفارات المملكة في الخارج من تقديم الترشيحات لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل على النظام.

2 – املأ النموذج “بواسطة السفارات”.

المتطلبات

– موافقة السفارات في الخارج بعد موافقة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966-11-223-6222″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية الحج العمرة خادم الحرمين خدمة اليوم ضيوف الرحمن وزارة-الشؤون-الإسلامية

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