“اليورو يسجل 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05.
أسعار العملات اليوم
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.21
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.66
فرنك سويسري 4.16
أسعار العملات أمس
وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 .
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.21
ريال عماني 9.75
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67
فرنك سويسري 4.17
وتراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، بفعل عمليات جني الأرباح اليوم، وذلك بعدما تمكنت العملة من تحقيق الأرباح خلال الجلسات الثلاث الماضية.
ويترقب المستثمرون خطاب محافظ الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للاستدلال على أي تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
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