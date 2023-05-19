الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
تنويه عاجل من مطار الملك عبد العزيز
أمين “التعاون الإسلامي”: من الضروري أن نتجاوز العقبات التي تواجه عالمنا اليوم
بشرى سارة من “الزكاة والضريبة” لأصحاب السيارات المستعملة المؤهلة
بشار الأسد: الغرب مجرد من الأخلاق.. وعلينا استغلال الفرصة (فيديو)
هاشتاق “قمة جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “هذا وقت التنمية والسلام”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
٠٥:٢٤:٢٥ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.63 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.91 ريال.

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.06  ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.48، وعيار 14 بـ 138.03، وعيار 12 سجل 118.31 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7359 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.630 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالًا

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.15 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.70 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.63 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.11 ، وعيار 14 بـ 137.75، وعيار 12 سجل 118.07 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7425 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.761 ريال.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 213 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يغير مسمى “القوات المسلحة”

مجلس الوزراء يغير مسمى “القوات المسلحة”

٠٢:٤٣ م، الأثنين، ١٦ فبراير ٢٠١٥
«المعارضة السورية» تقترب من السيطرة على أهم مواقع الأسد في «حلب»

«المعارضة السورية» تقترب من السيطرة على أهم مواقع الأسد في «حلب»

١١:١٤ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
تصعيد جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا ردًا على «مجزرة بوتشا»

تصعيد جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا ردًا على «مجزرة بوتشا»

٠٨:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
دبلوماسي إيراني: طالبنا السعودية بوقف “هبوط النفط” لإنقاذ اقتصادنا

دبلوماسي إيراني: طالبنا السعودية بوقف “هبوط النفط” لإنقاذ اقتصادنا

٠٢:٤٧ ص، الأثنين، ١٩ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *