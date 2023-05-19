ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.63 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.91 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.06 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.48، وعيار 14 بـ 138.03، وعيار 12 سجل 118.31 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7359 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.630 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.15 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.70 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.63 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.11 ، وعيار 14 بـ 137.75، وعيار 12 سجل 118.07 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7425 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.761 ريال.

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