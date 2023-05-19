تنويه عاجل من مطار الملك عبد العزيز

تواصل – فريق التحرير:

دعا مطار الملك عبد العزيز، المغادرين عبره، اليوم الجمعة، إلى الوصول مبكرًا قبل موعد الإقلاع بـ 3ساعات.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مسؤول بمطار الملك عبد العزيز: جميع الرعايا الأجانب حصلوا على تأشيرات مجانية

تفاديًا لازدحام الطرق

وجاء في حساب المطار عبر موقع “تويتر”: “ضيوفنا المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تفاديًا لازدحام الطرق والمطار الرجاء الوصول مبكرًا للمطار قبل موعد الإقلاع بـ 3 ساعات لضمان رحلة أكثر سلاسة”.

اقرأ أيضًا:

مطار الملك عبد العزيز يستقبل 10 ملايين مسافر في 3 شهور

القمة العربية في جدة

يأتي ذلك مع استقبال المطار رحلات الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية المنعقدة بمدينة جدة اليوم.

ويقع المطار على الطريق الواصل بين جدة والمدينة المنورة مما يجعله أحد المطارات الرئيسة في المملكة.

ويستقبل المطار أعدادًا كبيرة من الزوار القادمين لأغراض متنوعة؛ منها العمل في مدينة جدة، أو زيارة الحرمين الشريفين على مدار العام وخاصة في موسم الحج.