أمين “التعاون الإسلامي”: من الضروري أن نتجاوز العقبات التي تواجه عالمنا اليوم

تواصل – فريق التحرير:

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن المنظمة حريصة على دعم الجهود لإزالة التوتر وتحقيق السلام في كافة الدول العربية والإسلامية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف طه، خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 32 لمجلس الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة، أن هناك أهمية كبرى الآن لتعزيز التعاون بين كافة الدول، وتنسيق الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه عالمنا اليوم.

وأوضح أن هناك عمقًا كبيرًا في التعاون والترابط مع الجامعة العربية وعلى المبادئ والقيم والقواسم المشتركة في كافة القضايا التي تشهدها الساحة الآن.

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حل سياسي للأزمة الفلسطينية

ودعا إلى ضرورة التكاتف والدفع بحل سياسي للأزمة الفلسطينية كونها القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي وسط اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وأكد أن الأزمة السودانية باتت تثير عميق انشغال الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن المنظمة دعت منذ اليوم الأول لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار والحوار لحل الخلافات ودعم المبادرة السعودية – الأمريكية لبدء المحادثات الأولية بين أطراف الصراع في السودان.

كما ناشد الأشقاء السودانيين للعمل على تحقيق المصلحة العليا للسودان، وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام هناك.

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تحقيق السلام في اليمن وسوريا وليبيا

وشدد أمين منظمة التعاون الإسلامي على حرص المنظمة على التعاون لدعم كل الجهود لإزالة التوتر وتحقيق السلام في اليمن وسوريا وليبيا، والحفاظ على وحدة تلك الدول وهي أولوية مشتركة للجميع.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتفاهم والتعايش السلمي، وتعزيز التضامن مع منظمة الساحل وحوض بحيرة التشاد الذي يجمعهم مع العالم العربي.

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

وتبحث القمة العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.